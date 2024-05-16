Гид Баскаков рассказал, что в начале лета выгодно ехать на отдых в Нижний Новгород, Краснодар и Сочи

Одним из самых популярных месяцев для отпуска является июнь, поэтому многие уже задумываются о планировании своего отдыха. Туристический эксперт Вячеслав Баскаков поделился идеями о том, куда отправиться из Московской области, чтобы провести время с пользой и сэкономить.

По мнению специалиста, оптимальными направлениями являются Нижний Новгород, Краснодар и Сочи. Наиболее бюджетный вариант — путешествие на поезде или автобусе до Сочи, стоимость которого составит около 7 тысяч рублей, а до Краснодара — всего 3 тысячи рублей.

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Баскаков советует обратить внимание на Нижний Новгород, где в мае и июне можно увидеть потрясающие закаты, считающиеся лучшими в России.

Также эксперт рекомендует отслеживать акции на туристических агрегаторах. В определенные дни там можно купить авиабилеты до Нижнего Новгорода всего за полторы тысячи рублей, а до Сочи — за 5 тысяч рублей.

«Удобнее всего добираться из Подмосковья до Нижнего Новгорода на автобусе. Стоимость дороги составит около 2-3 тысяч рублей», — цитирует эксперта regions.ru.

Ранее стало известно о том, что на «Розе Хутор» в Сочи начали открывать водопады для посетителей.

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