Дачники Набережных Челнов советуют переносить рассаду в открытый грунт, когда отцветет калина

Дачники Набережных Челнов поделились своими наблюдениями, когда уже можно начинать отправлять рассаду в открытый грунт.

Несмотря на продолжающиеся температурные колебания, в предстоящие выходные в Татарстане ожидается повышение температуры до +18 градусов, хотя ночью столбик термометра может опуститься до −4 градусов.

Возвращение прохлады вызывает беспокойство у многих садоводов, которые опасаются за будущий урожай.

Опытные огородники из Набережных Челнов поделились своим опытом и рекомендациями относительно того, когда лучше всего высаживать рассаду в открытый грунт.

«Когда калина цветет, вот тогда можно. Это где-то начало июня. Пусть не торопится народ. Я каждый год смотрю, когда калина цветет, после этого только на открытый грунт можно сажать», — цитирует tvchelny.ru опытного местного дачника.

Ранее дачники рассказали, как смогли спасти огурцы в заморозки.

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