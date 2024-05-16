Хабаровские дачники рассказали, как смогли спасти огурцы в заморозки

Дачники Хабаровского края поделились опытом сохранения урожая в условиях нестабильной погоды и заморозков. Резкие колебания температуры и неожиданные осадки внесли коррективы в график посевных работ, вынуждая садоводов адаптировать свои планы и методы ухода за растениями.

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Одна из жительниц Хабаровска отметила, что теплица стала для нее спасением, поскольку часть посадок в открытом грунте пострадала от мороза — особенно перцы и томаты, а у астр побледнели листья.

Огородники отметили, что их тепличные растения успешно пережили заморозки и продолжают расти. Парник помог сохранить урожай огурцов и арбузов. Лук и чеснок, которые не были защищены, начали желтеть, пишет transsibinfo.

Ранее биолог Алексей Яновский рассказал, когда нужно сажать на даче картошку.

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