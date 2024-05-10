Новосибирский агроном Шубина рассказала, как правильно весной сеять арбузы на рассаду

Агроном из Новосибирска, кандидат сельскохозяйственных наук
Для успешного посева необходим специальный грунт, в который требуется добавить песок. Соотношение земли и песка должно составлять 2:1.
Перед посадкой семян важно подготовить горшочки, добавив в них дренаж, а затем необходимо полить грунт раствором марганцовки. Семена следует поместить на поверхность грунта, слегка присыпав их землей, после чего горшочки нужно накрыть пищевой пленкой и поставить в теплое место.
Важно помнить, что арбузы не относятся к холодостойким культурам. Ранние сорта этих бахчевых могут созреть уже к середине июля, что также относится и к дыням, пишет
Ранее Людмила Шубина рассказала, как проще всего избавиться от муравьев на дачном участке.
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