Новосибирский агроном Шубина рассказала, как правильно весной сеять арбузы на рассаду

Агроном из Новосибирска, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась рекомендациями по посеву арбузов на рассаду. Начало мая считается оптимальным периодом для посадки бахчевых культур. От момента домашнего посева до перемещения арбузов в открытый грунт должно пройти не более одного месяца.

Для успешного посева необходим специальный грунт, в который требуется добавить песок. Соотношение земли и песка должно составлять 2:1.

Перед посадкой семян важно подготовить горшочки, добавив в них дренаж, а затем необходимо полить грунт раствором марганцовки. Семена следует поместить на поверхность грунта, слегка присыпав их землей, после чего горшочки нужно накрыть пищевой пленкой и поставить в теплое место.

Важно помнить, что арбузы не относятся к холодостойким культурам. Ранние сорта этих бахчевых могут созреть уже к середине июля, что также относится и к дыням, пишет ngs.ru .

Ранее Людмила Шубина рассказала, как проще всего избавиться от муравьев на дачном участке.

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