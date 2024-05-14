Сибирский биолог Яновский рекомендовал сажать картошку, когда зацветает черемуха

В Новосибирске установилась прекрасная солнечная погода с температурой около 20 градусов. Местные жители начинают задумываться о посадке картофеля. Однако следует помнить, что погода может резко измениться. Сибирский биолог Алексей Яновский рекомендует обратить внимание на цветение черемухи.
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Недавно в Новосибирске стали распускаться эти деревья, что является одним из признаков готовности почвы к посадке картофеля.
«Нынче она зацвела, когда ей и положено», — говорит эксперт.
Специалисты советуют проводить посадку картошки в период с 10 по 20 мая, когда почва достигает оптимальной температуры в 10 градусов, сообщает vn.ru.
Ранее огородникам дали совет, как дольше не уставать в огороде.
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