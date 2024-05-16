Во Владивостоке для выпускников на последнем звонке выступят Аня Покров и Тося Чайкина

Общегородской последний звонок для одиннадцатиклассников состоится 25 мая на стадионе «Авангард» во Владивостоке, где выступят исполнительницы Аня Покров и Тося Чайкина. Об этом рассказали в мэрии.

Мероприятие начнется в 16:30 и продлится до 21 часа. Выпускники смогут увидеть различные инсталляции, принять участие в фотосессиях и даже встретиться с Тосей Чайкиной во время конкурса.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

После традиционного последнего звонка, который пройдет в каждой школе города в тот же день, ребята будут приглашены на общегородское мероприятие. Индивидуальные пригласительные от главы города школьники получат уже на этой неделе. Без этого пропуска на мероприятие не будет.

Помимо концерта запланированы интерактивные мероприятия, включая конкурсы и награждение самых выдающихся выпускников этого года. Администрация Владивостока приглашает на праздник не только выпускников школ города, но и других муниципалитетов Приморья и городов Дальнего Востока, пишет vladivostok1.ru.

Ранее рассказывалось о том, что уже в этом году выпускники будут сдавать ЕГЭ с еще одной попыткой.

Читайте также:

В Екатеринбург на Summer Sound приедут IOWA, Ева Власова и Cream Soda

Стилист рассказала московским школьницам о лучшем платье на выпускной-2024