В Кемеровской области выпускники будут сдавать ЕГЭ с еще одной попыткой

В этом году выпускники средних учебных заведений Кемеровской области впервые столкнутся с новыми правилами проведения Единого государственного экзамена. Старшеклассники Кузбасса вместе со сверстниками из других регионов получат возможность повторно сдать один из экзаменов, результаты которого их не удовлетворили.

Это важное нововведение было разъяснено министром образования Кемеровской области Софьей Балакиревой и директором Кузбасского Центра мониторинга качества образования Ольгой Шитовой.

Ранее повторная попытка сдать ЕГЭ была доступна лишь на следующий год после прохождения первого испытания. Теперь же у школьников появилась возможность повысить балл без необходимости ждать целый год. Однако следует учесть, что предыдущий результат будет аннулирован.

«Мы готовы к новым условиям работы, считаем нововведение правильным. Оно даст выпускникам еще один шанс получить больше баллов, а значит успешно поступить в выбранный ими вуз», — цитирует kem.kp.ru Шитову.

Ранее рассказывалось о трендовых прическах на выпускной вечер.

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