В Екатеринбург на Summer Sound приедут IOWA, Ева Власова и Cream Soda

В Екатеринбурге впервые состоится захватывающий музыкальный фестиваль Summer Sound, который обещает стать незабываемым событием для всех любителей музыки. Публикация с аннотацией этого мероприятия была размещена в официальной группе фестиваля во «ВКонтакте».

Фестиваль Summer Sound 2024 расширит свои границы, ведь он пройдет одновременно в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и, конечно же, Екатеринбурге, как указано в анонсе.

Открытие фестиваля запланировано на 28 июля, когда на летней площадке TeleClub выступит группа GSPD. Затем 30 июля на сцену выйдет группа «Три дня дождя», 31 июля зрителей порадует своим выступлением Ева Власова.

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1 августа на фестивале выступит группа, 2 августа— IOWA, 4 августа — ROCK PRIVET, 8 августа — Saluki, а завершится фестиваль 9 августа выступлением группы Alai Oli.

Кроме того, в Екатеринбурге летом пройдет еще один фестиваль — «Ночь музыки». Организаторы уже начали объявлять имена звездных участников, среди которых Сергей Бобунец, а также петербургские артисты GSPD и Dead Blonde, известные своими хитами «Мальчик на девятке», «Бесприданница» и «Снег растаял на плечах».

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