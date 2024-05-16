Андрей Малахов вручит премии народным компаниям Новосибирска

Известный телеведущий Андрей Малахов планирует посетить Новосибирск. Это будет рабочий визит, но, возможно, у него найдется время и для знакомства с городом.
Малахов был приглашен на церемонию вручения народной премии, которую получают местные компании в десяти различных номинациях.
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Ведущий проявляет интерес не только к жизни столицы, но и к тому, что происходит в регионах. Например, он внимательно следил за событиями после покушения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которое произошло в Апатитах. Малахов выразил свое удивление и беспокойство по поводу этого инцидента, подчеркнув, как драгоценна человеческая жизнь.
По материалам ngs.ru
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