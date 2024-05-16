Андрей Малахов вручит премии народным компаниям Новосибирска

Андрей Малахов. Фото Global Look Press

Андрей Малахов станет ведущим церемонии вручения премии.

Известный телеведущий Андрей Малахов планирует посетить Новосибирск. Это будет рабочий визит, но, возможно, у него найдется время и для знакомства с городом.

Малахов был приглашен на церемонию вручения народной премии, которую получают местные компании в десяти различных номинациях.

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Ведущий проявляет интерес не только к жизни столицы, но и к тому, что происходит в регионах. Например, он внимательно следил за событиями после покушения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которое произошло в Апатитах. Малахов выразил свое удивление и беспокойство по поводу этого инцидента, подчеркнув, как драгоценна человеческая жизнь.

По материалам ngs.ru

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