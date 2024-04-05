Андрей Малахов о покушении на мурманского губернатора Андрея Чибиса: «Как все хрупко в этой жизни!»

Андрей Малахов прокомментировал нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которое произошло вечером 4 апреля в городе Апатиты. Он выразил свое удивление и беспокойство по поводу инцидента, подчеркнув, как хрупка человеческая жизнь.

Ведущий упомянул, что дом культуры, где произошло нападение, когда-то возглавлял отец известного ди-джея Грува.

«Возвращаюсь с работы, редко хочу, что-то сказать и записать в это время, чаще всего нет сил что-то говорить. Но вот как все хрупко в этой жизни! Апатиты… Дом культуры, который когда-то возглавлял папа ди-джея Грува, библиотека, которую мы реставрировали, губернатор Андрей, который только что отметил 45-летие, приехал на встречу… И тут кому-то какой-то голос в голове подсказал, что он должен совершить покушение на губернатора», - сказал Андрей Малахов в своих соцсетях.

Андрей Малахов также написал, что угрозы жизни Андрея Чибиса больше нет и выразил надежду на то, что с ним все будет хорошо.

Напомним, на Андрея Чибиса, занимающего пост главы Мурманской области с 2019 года, после встречи с гражданами на выходе из Дома культуры напал сотрудник железной дороги Александр Быданов. Губернатор был ранен ножом. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии, применившие табельное оружие.

Андрей Чибис был госпитализирован и прооперирован, на данный момент находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Известно, что нападавший мужчина пожаловался на некие голоса в своей голове, которые и нашептали ему о необходимости расправится с губернатором, на учете у психиатра он не числился.

Источники: SHOT, личный блог А. Малахова.

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