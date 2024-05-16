Две сибирячки каждый месяц покупали по лотерейному билету и выиграли по миллиону рублей

В мае две жительницы Сибири стали обладательницами лотерейного миллиона рублей — каждая. Они поделились своим опытом, как часто приобретают лотерейные билеты.

Анна, находящаяся в данный момент в декретном отпуске и работавшая ранее фельдшером скорой помощи, обладает непоколебимой верой в свою удачу. Она регулярно покупает лотерейные билеты, что приносит ей примерно 100 рублей каждый месяц.

Счастливый билет, сделавший ее миллионершей, она купила на Пасху. Выигранные деньги Анна планирует потратить на покупку автомобиля.

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Вторая счастливица, Наталья Сергеевна, работает продавцом-консультантом. Она приобретает по три лотерейных билета каждую неделю. В тот самый день один из билетов принес ей 100 рублей, второй оказался проигрышным, а третий был с миллионным призом. Наталья планирует положить выигранные деньги на депозит в банке.

По материалам atas.info

Ранее россиянин раскрыл примету, насулившую многомиллионный выигрыш в лотерею.

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