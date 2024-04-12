Житель Курской области случайно выбрал лотерейный билет, который принес ему миллион рублей в апреле

Житель Курской области Евгений Прозоров стал обладателем крупного выигрыша в лотерее. Этот счастливый случай произошел спустя полгода после его первого участия в игре. До этого момента столь значительных побед у Евгения не было.

Мужчина поделился своим способом выбора билетов: он верит в удачу и судьбу, не использует никаких систем, не выбирает любимые числа. Просто берет лотерейку из предложенных вариантов.

Счастливец не сразу узнал, какую именно сумму выиграл. Посмотрел — на телефон пришло SMS-сообщение, только потом зашел в приложение лотереи.

«Увидел сумму в личном кабинете и не поверил своим глазам. Сразу же позвонил жене и поделился новостью. Радовались такому событию уже вместе», — сказал победитель.

Выигрыш Евгений планирует потратить на жену и двух малышей.

Ранее стало известно о том, что пермяк за один месяц три раза выиграл в лотерею. Общий куш составил 33 миллиона рублей.

Источник: kursk-izvestia.ru.