Пермяк рассказал, как выиграл в лотерею 33 млн рублей за один месяц

Житель Пермского края этой весной выиграл в лотерею трижды за один месяц. Зачастую в таких случаях речь не идет о крупных суммах, но пермяку действительно повезло, хотя мужчина убежден, что ему удалось выработать рабочую схему. Она позволила ему выиграть сразу 33 миллиона рублей.

Его первый крупный куш был в 895 тысяч рублей. Получив его, житель Пермского края не собирался останавливаться — почти сразу же ему достался еще 31 миллион рублей.

Конечно, на этом можно было бы успокоиться, но мужчина решил испытать свою удачу в третий раз — и выиграл 787 тысяч рублей.

Всего получилось около 33 млн рублей за один март 2024 года.

Оказалось, что пермяк — инженер с высшим физико-математическим образованием. Он говорит о том, что его везение — это не просто удача, а точный расчет.

Пермяк анализирует архивы розыгрышей, поэтому успел выработать свою стратегию.

Лотерейный аналитик планирует приобрести на выигранные деньги недвижимость, есть мысли инвестировать в бизнес, к примеру, открыть свою стоматологическую клинику.

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Источник: телекомпания vetta.tv.