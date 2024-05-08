Дальневосточный вахтовик рассказал о примете, насулившей выигрыш 16 млн рублей в лотерею

Дальневосточный вахтовик Максим Хамзин рассказал о денежной примете, которая «напророчила» ему крупный выигрыш. Его лотерейным призом стали 16,6 миллиона рублей.

Сначала он брал бумажные билеты, а потом и электронные. Трансляцию самого счастливого для него розыгрыша он и вовсе не смотрел. О миллионном выигрыше счастливчик узнал, когда зашел в приложение. Сначала он не поверил своим глазам.

Хамзин говорит, что такие эмоции можно сравнить только с рождением детей. Еще он признался, что в день выигрыша ему будто бы что-то намекало, что он станет миллионером.

«В этот день у меня сильно чесалась левая ладонь, и я все не мог понять, к чему это. Оказывается — к выигрышу!» — рассказал счастливчик.

Ранее пермяк рассказал, как выиграл в лотерею 33 миллиона рублей за один месяц.

Источник: ural.kp.ru.