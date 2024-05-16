Листья прилегают к мякоти: в Роспотребнадзоре Красноярска научили, как распознать кислую клубнику

Специалисты красноярского Роспотребнадзора поделились ценными советами, которые помогут выбрать качественную клубнику.

Первое, на что следует обратить внимание — аромат. Натуральные ягоды обладают насыщенным запахом.

Второй важный аспект — внешний вид. Клубника должна быть сухой, упругой, без вмятин, пятен и следов гнили.

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Третий шаг — проверка цвета. Он должен быть ярким и однородным, а шапочка клубники — чистого зеленого цвета.

Если вы заметили темные пятна, мокрые или увядшие ягоды, а также отсутствие зеленых шапочек, то лучше отказаться от покупки.

И еще один секрет: если между ягодой и зелеными листиками есть расстояние, то клубника будет сладкой. Это самый главный признак весенне-летнего лакомства. Если же листочки прилегают вплотную, то ягода будет кислить.

По материалам kras.mk.ru

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