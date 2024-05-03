В Сочи голодных туристов призывают научиться отличать обычную землянику от ложной

Многие россияне любят приезжать в Сочи, когда еще холодно купаться, но уже можно загорать и гулять по горно-лесному массиву. У некоторых туристов может появиться соблазн собрать местные дары природы. К примеру, уже появляются ягоды лапчатки индийской, которую очень легко спутать с земляникой.

Отдыхающих призывают научиться отличать эти плоды. У лапчатки желтые цветы, а у земляники они белые, могут быть светло-розовые.

«Бывало, что в поисках кавказской черники любители вкушали ягоды белены и все заканчивалось больничной койкой», — цитирует kuban.kp.ru ведущего научного сотрудника Сочинского национального парка Галину Солтани.

Лапчатка же не считается ядовитой, но это не значит, что ее нужно употреблять в пищу, хоть она и обладает целебными свойствами.

Понять, что найденная ягода не является земляникой, можно и по вкусу, а точнее — его отсутствию.

Ранее сочинцы нашли способ для приезжих, который поможет им сэкономить деньги на курорте.