Жителям Волгограда предлагается обменять старые монеты без комиссии

Жителям Волгограда предлагают выгодно обменять свои монеты, скопившиеся в кошельках и копилках.
В Волгоградской области и других регионах страны с 20 мая и до первых чисел июня будет идти акция «Монетная неделя».
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В это время удастся выгодно обменять старые монеты, не отдавая комиссию, пояснили в отделении Волгоград Южного ГУ Банка России. Можно сдать потертые, потемневшие или погнутые деньги.
Пункты, где можно будет совершить обмен, также заработают в Волжском, Михайловке, Камышине, Суровикино и Калаче-на-Дону.
Ранее россиянин рассказал о примете, насулившей ему миллионный выигрыш в лотерею.
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