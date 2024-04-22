Жители Сочи могут отправить своего кота на работу с зарплатой в 50 тысяч рублей

Жителям Сочи предлагают отправить своего кота на работу с зарплатой в 50 тысяч рублей. Строительная компания ищет питомца для новоселья.

Работа животного заключается в том, что оно должно первым заходить в дом.

Ему необходимо соблюдать все кошачьи ритуалы, включая умывание лапкой мордочки, мурчание и организацию «ночного тыгыдыка». Кот также должен ежегодно мяукать в весенний период и уметь ловить мышей.

Работодатель указывает еще несколько требований к кандидату. Среди них безусловная любовь к хозяевам, опыт работы с построенными домами не менее года, наличие хвоста трубой и способность принимать вальяжные позы. От соискателя ожидается портфолио с фотографиями, знание кошачьих примет и бережное отношение вещам.

Компания обещает предоставить коту социальный пакет, а в рамках добровольного медицинского страхования будут включены прививки. Питомцу по требованию будет выдаваться корм.

Учитывая условия, вероятно, коту придется работать круглогодичной вахтой.

Ранее стало известно о том, что новосибирский енот Степка весной ушел от подружки Айки и неделю не хотел к ней возвращаться.

Источник: kuban.kp.ru.