В Воронеже полицейские предупредили о мошенниках-фотографах, списывающих деньги с карт

Воронежская полиция обратилась к жителям с предупреждением о мошеннической схеме, которая может коснуться любителей фотографии.

Злоумышленники, представляющиеся начинающими фотографами, связываются с потенциальными жертвами через социальные сети и предлагают бесплатную фотосессию.

От модели требуется лишь оплатить аренду студии. Если жертва соглашается, ей предоставляются ссылки на сайты «проверенных студий».

Модели остается выбрать время и дату съемки, а также оплатить аренду. Дополнительно можно заказать услуги стилиста и реквизит. На этапе оплаты жертву перенаправляют на другой домен, якобы относящийся к платежному сервису.

Мошенники получают доступ к карте жертвы и в дальнейшем снимают с нее все деньги.

Ранее правоохранители предупредили об обмане с новыми банкнотами номиналом в 100 и 5000 рублей.

Источник: vrn.aif.ru.