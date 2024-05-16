В Сочи идут съемки нового сезона сериала «Спасская»

В аэропорту города-курорта Сочи кипит работа над созданием нового сезона отечественного сериала «Спасская».

Чтобы максимально погрузить зрителя в сюжет, режиссер Владимир Шевельков даже придумал свою авиакомпанию «Sochi Авиа Fly».

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«Скоро на экранах появится Анна Спасская — следователь уголовного розыска Сочи, блондинка с острым умом и сильным характером с новыми захватывающими расследованиями», — пишет kuban.kp.ru со ссылкой на местный департамент транспорта.

Сериал повествует о жизни майора полиции Анны Спасской, которая является руководителем оперативного отдела в городе Сочи. Ее играет актриса Карина Андоленко. Каждые два эпизода представляют собой самостоятельную историю, где разворачивается расследование отдельного преступления.

По словам режиссера, его сериал — «жесткий, реалистичный детектив», но в то же время это история о людях, которые разрываются между семьей и работой.

Ранее стало известно о том, что ставший еще популярнее после отсидки в СИЗО Новосибирска Никита Кологривый снимается сразу в двух фильмах.

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