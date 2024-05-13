В новом сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» герой Алексея Лукина начнет готовиться к свадьбе

Сериал «Ивановы-Ивановы» полюбился зрителям канала СТС. И теперь стало известно, что стартовали съемки 7 сезона этой комедии. В ней снимутся полюбившиеся всем актеры: Михаил Трухин, Станислав Дужников, Анна Уколова, Алексей Лукин, Светлана Колпакова, Ольга Кузьмина и другие известные персоны. Уже появились кадры с первого съемочного дня. Сюжет нового сезона насыщен разными событиями.
К примеру, Боря, которого играет Дужников, будет разрываться между беременной Ниной и фермой, а молодой Ваня в лице Лукина будет готовиться к важному событию – свадьбе с Васей, которую играет Юля Сорокина. Он также станет работать в компании по продаже автодромов, так как ему нужны деньги на торжество.
Леша с дедом придумают авантюру. Фото: пресс-служба СТС
Леша с дедом придумают новую авантюру, чтобы быстро заработать. Ко всему прочему, нарушит все спокойствие в доме звонок старшей сестры Лиды, которую играет Уколова.
«Мне ТЭФИ дали за эту роль, надо как-то отрабатывать. Конечно, мы с ребятами уже как семья, созваниваемся и видимся в свободное время, встречаемся на днях рождения или даче. Возвращаться к этой истории для меня важно еще и потому, что люди ждут новый сезон, а я не могу отказать нашему зрителю», – поделилась Анна Уколова.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
В доме Ивановых снова будет суматоха. Фото: пресс-служба СТС
Читайте также:
Актер Алексей Лукин победил в десятом сезоне шоу «Последний герой»
«Лена и справедливость»: Анна Уколова сыграла несгибаемую русскую женщину
Актер из сериала «Ивановы-Ивановы» Семен Трескунов ищет заработок в Испании