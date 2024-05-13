В новом сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» герой Алексея Лукина начнет готовиться к свадьбе

Сериал «Ивановы-Ивановы» полюбился зрителям канала СТС. И теперь стало известно, что стартовали съемки 7 сезона этой комедии. В ней снимутся полюбившиеся всем актеры: Михаил Трухин, Станислав Дужников, Анна Уколова, Алексей Лукин, Светлана Колпакова, Ольга Кузьмина и другие известные персоны. Уже появились кадры с первого съемочного дня. Сюжет нового сезона насыщен разными событиями.

К примеру, Боря, которого играет Дужников, будет разрываться между беременной Ниной и фермой, а молодой Ваня в лице Лукина будет готовиться к важному событию – свадьбе с Васей, которую играет Юля Сорокина. Он также станет работать в компании по продаже автодромов, так как ему нужны деньги на торжество.