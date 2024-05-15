Москвичка на «Давай поженимся!» попрыгала на батуте, «забеременела» и ушла с женихом

Москвичка Антонина на шоу «Давай поженимся!» Первого канала преподнесла жениху Ивану необычный сюрприз.
Сначала героиня рассказала о своей неудачной любви, а потом предложила жениху-моряку попрыгать на батуте-корабле.
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Во время развлечения с Иваном Антонина скрылась, а с батута сошла уже с «беременным» животом.
Слушая невесту и смотря на ее сюрприз, сваха Роза Сябитова ложкой уплетала салат «Селедка под шубой», а Лариса Гузеева щелкала орешки.
«На волнах покачались, а она уже «беременная». Жених такого не ожидал», — говорили конкурентки.
Кулинарные и креативные таланты невесты оценили все, а жених зашел в ее комнату.
Жених Иван и невеста Антонина. Фото: кадр программы «Давай поженимся!»
Ранее проголодавшиеся на работе Сябитова и Гузеева смели полевую кашу невесты на «Давай поженимся!».
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