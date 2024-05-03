Братья-женихи на «Давай поженимся!» разыграли невест-близнецов в «камень, ножницы, бумага»

42-летние сестры-близняшки Жанна и Валентина пришли на шоу «Давай поженимся!» Первого канала, где их женихами стали 38-летние братья Андрей и Сергей из Саратова. Еще в своей комнате они решили разобраться в своих симпатиях. В этом они положились не на чувства, а на колесо Фортуны — сыграли в детскую игру «камень, ножницы, бумага».

Братья преподнесли сестрам необычный сюрприз, даже заставили одну из близняшек постоять на голове, а потом надели на невест по фате, встали на колено и вручили свадебный букет.

«Это было круто, весело, красиво. Парни суперские. Не молодоваты?» — интересовалась ведущая Лариса Гузеева. «Нет!» — в один голос отвечали Жанна и Валентина.

Невесты посмотрели на других женихов, но решили выбрать близнецов.

Ранее стало известно о том, что супруга одного из участников «Давай поженимся!» с повышенным либидо сама послала его к свахе Розе Сябитовой.