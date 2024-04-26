Супруга участника «Давай поженимся!» с повышенным либидо сама послала его к свахе Сябитовой

Участник шоу «Давай поженимся!» Первого канала из Орла признался, что, когда он еще был в отношениях, жена сама хотела, чтобы сваха Роза Сябитова нашла ему любовницу. 50-летний Николай сказал, что это связано с его повышенным либидо — он не может без женской ласки больше 24 часов.

Жених пожаловался на то, что его экс-возлюбленная отказывала ему в близости.

«Ни разу над "умирающим" не сжалилась?» — интересовалась ведущая Лариса Гузеева. «Раз. Мне надо больше!» — отвечал Николай.

Он рассказал о том, что у него было три официальных брака — как и у его возможной невесты Светланы. В качестве сюрприза Николай преподнес танец, после которого Гузеева отметила, что «глаз радуется», смотря на пару.

Несмотря на это, Светлана выбрала другого.

Ранее москвич на шоу «Давай поженимся!» пересмотрел всех невест свахи и выбрал редактора программы.