Проголодавшиеся на работе Сябитова и Гузеева смели полевую кашу невесты на «Давай поженимся!»

Пришедшая на шоу «Давай поженимся!» невеста Влада накормила Розу Сябитову и Ларису Гузееву полевой кашей.
Больше всего ведущие радовались тушенке, приговаривая, что она делает прекрасным любое блюдо.
В студию закатили полевую кухню, на которую взгромоздилась Влада и начала накладывать в тарелки порции.
«Никакой вкуснее, чем с тушенкой, еды нет», — говорила Гузеева.
«Еще погорячее бы», — сетовала Сябитова.
Попробовав полевую гречку по ложке, ведущие даже не думали отрываться от тарелки.
Отведал фронтовое блюдо и жених Данил, но выбирать Владу не стал, зайдя в комнату другой участницы шоу.
Ранее супруга участника «Давай поженимся!» с повышенным либидо сама послала его к свахе Сябитовой.
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