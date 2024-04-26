OTYKEN и «Ундервуд» выступят на фестивале мотокультуры «Движение» в Свердловской области

Хедлайнерами первого фестиваля мотокультуры «Движение» в Свердловской области станут музыкальные коллективы OTYKEN, «Ундервуд» и EASY DIZZY. Исполнители уже дали согласие приехать этим летом.

Организаторы выбрали две локации. Первая — Екатеринбург, а вторая — Верхняя Пышма. Известно, что площадки мероприятия можно будет посетить бесплатно. Оно пройдет в два дня.

8 июня музыкальный коллектив OTYKEN откроет концертную программу на самом крупном в мире БелАЗе в Верхней Пышме, а еще выступит на главной сцене фестиваля в Екатеринбурге на «Капсуле времени».

В этот день перед зрителями споет и группа «Ундервуд». Музыканты исполнят свои песни и в Верхней Пышме, и в Екатеринбурге.

Исполнители EASY DIZZY также порадуют своих поклонников выступлением в этих городах в этот же день. Поддержку артистам окажут и другие известные российские и уральские музыканты.

Ранее стало известно о том, что красноярская группа OTYKEN записала трек с американским рэпером Xzibit. Он обработал оригинальный сингл музыкального коллектива «Belief», добавив свои куплеты. Xzibit также захотел приехать в Россию, чтобы записать клип и покататься на собачьих упряжках.

Источник: ural.kp.ru.