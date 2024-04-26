Газманов не смог повторить успех SHAMAN'a с аншлагом на концерте в Екатеринбурге

32-летний SHAMAN в «гонке» за зрительскую любовь в Екатеринбурге обогнал 72-летнего Олега Газманова. Оба артиста исполняют патриотические песни, но, как оказалось, молодого музыканта жители Екатеринбурга любят больше.

Дело в том, что февральский концерт Ярослава Дронова в городе прошел с аншлагом. Почти все места на его программу «Я русский» были раскуплены, в день выступления большого выбора уже не было.

Олег Газманов же, который сегодня, 26 апреля, выступает в Екатеринбурге на данный момент не смог собрать полный зал. Достаточно много мест все еще пустуют.

Сейчас Газманов находится в юбилейном туре «55 лет на сцене!». Он выступит в ККТ «Космос». Площадка вмещает около 1800 человек, но, судя по схеме зала, если брать свободные кресла, выйдет один сектор из трех.