На музыкальный фестиваль в Екатеринбург приедет группа «Смысловые галлюцинации»

Рок-группа «Смысловые галлюцинации» приедет в Екатеринбург в конце июня. Музыкальный коллектив станет хедлайнером фестиваля «Ночь музыки». Об этом рассказал организатор мероприятия Евгений Горенбург.

По его словам, о приезде Сергея Бобунца и его команды была договоренность еще на праздновании 300-летия города в прошлом году.

В число участников музыкального мероприятия могут войти исполнители из группы «Синяя птица», ведутся переговоры с последним солистом «Ласкового мая».

В этом году «Ночь музыки» запланирована на 24 июня. В прошлый раз в ней приняли участие около трех тысяч человек.

Ранее стало известно о том, что в середине августа в Екатеринбурге пройдет Международная неделя моды UF Lab. Свои модели смогут показать владельцы уральских брендов, манекенщицы пройдутся по подиуму в одежде именитых российских дизайнеров.

Источник: телеканал ОТВ.