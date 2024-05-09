Попрошайка из Красноярска рассказал, как зарабатывает по 17 тысяч рублей в неделю

Профессиональный уличный попрошайка из Красноярска Виктор Романенко поделился своим опытом жизни на улице. Он проводит свои дни, сидя на перекрестках проспекта Мира и прося милостыню, с собой берет собаку Линду.

Виктор и Линда стали известны после того, как их пригласили на шоу «За гранью» телеканала НТВ. Это принесло им не только общественное внимание, но и поддержку со стороны поклонников со всей страны.

С популярностью пришел и доход. Виктор смог позволить себе снять квартиру и обновить технику. Однажды поклонница из Москвы специально приехала в Красноярск, чтобы встретиться с ним. Она подарила ему саксофон стоимостью 43 тысячи рублей и золотую цепочку за 53 тысячи рублей. Однако эти презенты пришлось продать, чтобы оплатить лечение Линды.

Сейчас Виктор нашел новый источник дохода. Он собирает металлолом в своем районе и сдает его, зарабатывая около 17 тысяч рублей в неделю. Это позволяет ему поддерживать доход и обеспечивать свои потребности. Он смог купить себе стиральную машину, электросамокат и одежду для особых случаев, пишет ngs24.ru .

«Этот костюм стоит 14 тысяч рублей, эта куртка — 14 тысяч. Но я специально копил», — рассказал Виктор.

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