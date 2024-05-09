Уфимский психолог научила, как безболезненно сменить работу

Психолог из Уфы Алиса Курамшина поделилась советами, как решиться на смену работы и сделать этот шаг безболезненно. Она предлагает несколько обязательных действий.

Первым шагом является оценка своих эмоций и понимание причин, по которым возникло желание сменить работу.

Второй шаг — определение того, какой вы видите для себя новую работу. Возможно, вам нужны лучшие условия труда и больше возможностей для карьерного роста.

Третий шаг — оценка своих сильных и слабых сторон. Это поможет понять, подходит ли вам вакансия, которую вы хотите занять.

Четвертый шаг — обсуждение своих мыслей с близкими людьми, которые могут поделиться своим мнением и поддержать вас.

Если уверенность вас не покинула, то смело разрабатывайте план действий, который может включать в себя обновление резюме, поиск новых вакансий, прохождение собеседований и другие необходимые шаги, пишет ufatime.ru .

Ранее попрошайка из Красноярска рассказал, как за неделю зарабатывает по 17 тысяч рублей.

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