В Барнауле женщина «побрила» пуфик в пункте маркетплейса, проверяя машинку для стрижки

В Барнауле покупательница, воспользовавшись услугами маркетплейса, проявила изобретательность и проверила работу машинки для стрижки волос на необычном объекте.

Женщина решила получить машинку для стрижки волос в пункте выдачи заказов одного из популярных интернет-магазинов. Чтобы оценить качество товара, она решила протестировать его на мебели.

Как сообщается, находчивая покупательница провела тестовую процедуру бритья прямо в помещении пункта выдачи заказов. Ее целью стал ворсистый пуфик, который, вероятно, был выбран из-за своей текстуры, напоминающей волосы человека.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Сотрудники пункта выдачи заказов, обеспокоенные таким необычным использованием товара, провели анализ записей камер видеонаблюдения. Это позволило им идентифицировать «авантюристку». Собираются ли наказывать женщину, не уточняется.

По материалам паблика «Инцидент Барнаул»

Ранее стало известно о том, что житель Екатеринбурга отсудил у Wildberries 477,5 тысячи рублей за сломанный компьютер.

Читайте также:

Жительница Волгограда обманула Wildberries на 100 тысяч рублей

Челябинским клиентам Wildberries компенсируют пострадавшие во время пожара посылки