Жительница Волгограда обманула Wildberries на 100 тысяч рублей

Жительница Волгограда обманывала Wildberries, пока маркетплейс не разобрался в ее мошеннических действиях. Аферисткой оказалась сотрудница пункта выдачи заказов. Она втягивала и покупателей в свою схему.

В течение трех месяцев работница присваивала деньги клиентов. Как сообщил Дзержинский районный суд, женщина пошла на такой шаг в связи с тяжелым материальным положением.

Клиенты получали товар, а мошенница оформляла возврат. Деньги покупатели переводили на карту аферистки.

«Отдавая товары покупателям, женщина ставила отметку об их возврате. Деньги волгоградцы переводили на карту сотрудницы маркетплейса при этом <…> Полученные средства сотрудница маркетплейса тратила по своему усмотрению», — рассказали в пресс-службе суда.

Сотруднице назначили наказание лишь в размере десятой части от суммы ущерба. Она заплатит штраф в 10 тысяч рублей, пишет v102.ru.

Ранее стало известно о том, что житель Екатеринбурга отсудил у Wildberries 477,5 тысячи рублей за сломанный компьютер.