Челябинским клиентам Wildberries компенсируют пострадавшие во время пожара посылки

Компания Wildberries возьмет на себя ответственность за заказы, которые были повреждены в результате пожара, произошедшего утром 9 мая в пункте выдачи на Краснопольском проспекте, 5е в Челябинске.

Если аналоги поврежденного товара отсутствуют, то пользователи площадки из Челябинска, которые забирали свои заказы в этом пункте, получат соответствующее уведомление в своем личном кабинете, а стоимость товара будет возвращена на их счет.

Продавцам же, чьи товары были повреждены, также будет компенсирована их стоимость, они не понесут убытков. Представители компании находятся в постоянном контакте с собственником пункта выдачи для решения всех возникающих вопросов, пишет ura.news .

Ранее стало известно о том, что жительница Волгограда обманула Wildberries на 100 тысяч рублей.

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