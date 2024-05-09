В тренде натуральность: какие модные прически идеальной подойдут для выпускного-2024

Уже скоро состоятся выпускные балы. Это особенно волнительное время для школьниц. Многие мечтают выглядеть безупречно и удивить всех своим образом. Важно не только подобрать платье, которое подчеркнет достоинства, но и прическу. Существует большое количество вечерних укладок. Для Teleprogramma.pro стилист
«В тренде сейчас натуральность. Если ваши натуральные волосы ровные, не окрашенные или окрашенные, тут главное, чтобы эта натуральность была холеная, вышколенная. Если ваши волосы вьются, то это должны быть красивые натуральные суперкудри. Не искусственно сделанные, а имитация натуральных волос. Но должны быть холеные эти кудри!
Также очень в тренде натуральные волны. Такой эффект, как будто их не накрутили только что, а ваши естественные волосы так легки, с блеском и холеностью.
Кудри должны смотреться натурально. Фото: freepik.com
Еще в тренде все гладкие прически: с пробором, в пучок их собрать можно или в хвост. Гладко-гладко убираются все волосы. Также можно заплести косу. Коса тоже один из главных трендов. Это может быть колосок или две косы, на пробор уложенные, одна косы или две — на ваш выбор.
Одно из ярких направлений — экстраобъем, когда очень ухоженные волосы с экстраобъемом. Такие укладки носили голливудские дивы в 50-х годах.
Прически с косами актуальны. Фото: freepik.com
Также тренд — открытое лицо без челки. Чтобы никакие волосы не закрывали лицо. Их либо за уши убирают, либо закалывают невидимкой. Можно оставить пробор или убрать все волосы.
Я думаю, что на выпускных мы увидим ровные волосы, длинные, ухоженные, так как сейчас это яркий тренд.
Также будут очень красивы естественные кудри. И косы тоже мы на выпускных увидим, потому что молодых девушки сейчас часто их делают. Еще в топе гиперобъем», — поделился эксперт.
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Прическа с объемом. Фото: freepik.com