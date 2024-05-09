В тренде натуральность: какие модные прически идеальной подойдут для выпускного-2024

Уже скоро состоятся выпускные балы. Это особенно волнительное время для школьниц. Многие мечтают выглядеть безупречно и удивить всех своим образом. Важно не только подобрать платье, которое подчеркнет достоинства, но и прическу. Существует большое количество вечерних укладок. Для Teleprogramma.pro стилист Михаил Кравченко рассказал о последних трендах и дал совет, какую прическу сделать, чтобы выглядеть модно и современно.

«В тренде сейчас натуральность. Если ваши натуральные волосы ровные, не окрашенные или окрашенные, тут главное, чтобы эта натуральность была холеная, вышколенная. Если ваши волосы вьются, то это должны быть красивые натуральные суперкудри. Не искусственно сделанные, а имитация натуральных волос. Но должны быть холеные эти кудри!

Также очень в тренде натуральные волны. Такой эффект, как будто их не накрутили только что, а ваши естественные волосы так легки, с блеском и холеностью.