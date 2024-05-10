Студентке из Твери придется заплатить 165 тысяч рублей за желание уйти из вуза

В Твери студентке придется заплатить за то, что она захотела уйти из вуза. Дело дошло до суда, который встал на сторону образовательного учреждений. Девушке выписали штраф в 164 694 рубля.

Дело в том, что она поступила в медицинский университет по целевой программе.

Она заключила договор с Минздравом Тверской области и Торжокской ЦРБ, а потом была зачислена на первый курс. Дальше за ее обучение должно было платить государство, но девушка учиться не захотела.

На следующий год она решила забрать документы и уйти, однако просто так ее не отпустили. Договор предполагал, что в дальнейшем она пойдет работать в районную больницу, но это стало невозможным.

Далее последовал иск, который удовлетворили в тверском суде. Девушку обязали выплатить штраф, пишет tvernews.ru .

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