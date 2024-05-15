На VK Fest в Красноярск приедут Милана Хаметова и Юлия Гаврилина

Стали известны хедлайнеры VK Fest, которые приедут в Красноярск. Среди них — Милана Хаметова, Катя Адушкина, Юлия Гаврилина, стример Никита Сударь.

Блогер Дима Масленников будет вести мероприятие. Лекторий VK Fest в Красноярске пройдет с выступлениями Кати Адушкиной и Юлии Гаврилиной, мастер-класс проведет шеф-повар Григорий Ким.

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Список участников фестиваля планируется расширять и дальше. Уже известно, что в числе гостей будут Баста, Хаски, Instasamka, Ramil, Mary Gu, Konfuz и Юлия Паршута.

Интересно отметить, что ранее депутат Вячеслав Дюков предложил исключить Instasamka и Ramil из числа хедлайнеров фестиваля. Его аргументация заключалась в том, что тексты этих музыкантов содержат аморальные моменты, которые, по его мнению, не должны присутствовать в творчестве, предназначенном для российской аудитории.

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