В Красноярске хотят запретить Инстасамке выступать на VK Fest

Красноярский депутат Вячеслав Дюков предложил исключить Инстасамку и Ramil из списка хедлайнеров VK Fest. Он пояснил это тем, что треки музыкантов «аморальные по содержанию», такие не нужны российским слушателям.

Депутат поднял этот вопрос на городском совете и нашел поддержку у присутствующих. В ближайшее время будет подготовлено обращение к организаторам фестиваля и региональному Минкульту.

Свое обращение Вячеслав Дюков опубликовал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Один из комментаторов инициативы также предложил исключить из хедлайнеров «Хаски».

Ранее организаторы выбрали дату проведения фестиваля в Красноярске — 8 июня. Площадкой VK Fest станет остров Татышев. В числе приглашенных артистов рэпер Баста и певица Mary Gu. На фестивале будут не только музыкальные площадки, но и творческие — для детей.