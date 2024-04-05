Ольга Бузова, Клава Кока, Ramil’ и другие звезды выступят на VK Fest в Уфе

Грядущим летом в Уфе пройдет один из крупнейших фестивалей — VK Fest. Популярные российские звезды выступят 1 июня. Площадка уже выбрана — сцена уфимского амфитеатра у Конгресс-Холла.

На выступление в Уфу приедут исполнители песен разных музыкальных жанров. К примеру, перед уфимцами выступят Ольга Бузова и Клава Коĸа, свои хиты исполнят CREAM SODA, Хасĸи, а также Ramil’ и Юлия Паршута. Для любителей поп-рока будут «Звери».

Организаторы фестиваля позаботятся о том, чтобы горожане могли потанцевать, обустроят площадки с настольными играми, будут зоны для спортивных состязаний и конкурсов, а также с другими активностями.

VK Fest будет интересен и семьям с детьми — для них сделают развлекательные площадки.

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Источник: ufa.aif.ru.