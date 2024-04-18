Жителей Иркутска предупредили об обмане с новыми банкнотами номиналом в 100 и 5000 рублей

В администрации Иркутска предупредили о возможном мошенничестве с новыми купюрами после запуска их в оборот.

Речь идет о банкнотах номиналом в 100 и 5000 рублей. Преступники могут настаивать на том, что старые деньги, которые находятся на руках, нужно обменять. Зачастую они предлагают свою «помощь» пожилым людям.

Аферисты просят проверить наличие купюр образца 1997 года. Если одна или несколько банкнот оказываются среди сбережений, то мошенник предлагает обменять их на фальшивые деньги.

Напомним, при выборе дизайна для купюр решено было нанести на них достопримечательности нескольких регионов. На сторублевке разметили одну из башен московского Кремля, на пятитысячной банкноте — достопримечательности Уральского федерального округа, пишет «КП-Иркутск».

Ранее стало известно о том, что жительница Волгограда обманула Wildberries на 100 тысяч рублей.