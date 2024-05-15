Пермский агроном Мельникова предостерегла от ранней посадки томата: «Начинает синеть»

Первая половина мая в Пермском крае оказалась неожиданно прохладной. Пока некоторые жители региона переживали из-за несостоявшихся майских пикников, другие были обеспокоены ранней посадки томата.

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Агроном Марина Мельникова поделилась ценными советами о том, что необходимо сделать перед посадкой томатов. Эксперт подчеркнула, что критическая температура почвы составляет 12 градусов.

«Если ниже, томат начинает синеть, желтеть, у него полностью прекращается рост, корневая система у него не работает», — пояснила Мельникова порталу 59.ru.

Она отметила, что не стоит паниковать из-за возможной гибели растения. Чаще всего оно просто замедляет свой рост. Если есть опасения относительно снижения температуры после посадки в открытый грунт, рекомендуется высаживать рассаду в теплицу.

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