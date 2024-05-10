Тамбовским дачникам назвали лучшие способы защиты огорода от морозов

В первых числах мая многие российские регионы, включая Тамбовскую область, подверглись воздействию ночных заморозков, что крайне неблагоприятно отражается на состоянии рассады. Температура воздуха на приусадебных участках жителей Тамбова опустилась ниже нулевой отметки. Специалисты поделились рекомендациями относительно того, какие меры следует предпринять в подобных погодных условиях, чтобы сохранить урожай, учитывая возможность последующих резких температурных колебаний, сообщает onlinetambov.ru .

Один из наиболее эффективных способов защиты растений — укрыть грядки и кустарники специальными колпаками или агроволокном. В случае отсутствия данных материалов можно воспользоваться любыми подручными средствами — полиэтиленовая пленка, мешковина, картонные коробки, обрезанная пластиковая тара.

Для высоких саженцев и кустарников целесообразно использовать дополнительное укрытие в виде парника или теплицы.

Еще одним методом защиты является мульчирование, которое подразумевает покрытие почвы мульчей (навозом, компостом, торфяной крошкой, соломой) для ее защиты и улучшения свойств. Чтобы достичь максимальной защиты от мороза, мульчирование рекомендуется проводить вечером, а поверх мульчи следует расстелить агроволокно, пишет издание «Известия ».

Ранее садоводам рассказали, как спасти от заморозков картошку.

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