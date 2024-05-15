В Заринске мать Красилова заплакала на премьере фильма с участием сына: «Дима здесь, с нами»

Мать Дмитрия Пухляша Красилова не смогла сдержать слезы во время просмотра ленты «Как я встретил ее маму», где снялся ее ушедший из жизни сын. Эта роль для него стала последней.

Галина Красилова пришла посмотреть комедию в родном городе Заринске на Алтае, куда любил возвращаться артист.

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Мама Пухляша призналась, что смотрела кино с участием сына на одном дыхании. Несмотря на произошедшую трагедию, Красилова смогла отвлечься от печальных мыслей, порадовавшись за успех сына, ведь весь зал был заполнен зрителями.

«Дима здесь, с нами. Не выразить словами, как мне это дорого в память о моем сыне. Спасибо, что помните», — со слезами на глазах сказала мать.

По материалам alt.kp.ru

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