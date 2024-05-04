Диана Гурцкая показала фото мужа, сделанное за две недели до его смерти в самолете

Диана Гурцкая почти год назад пережила трагедию. Она лишилась своего самого близкого человека. Муж певицы Петр Кучеренко внезапно умер, когда находился в самолете за границей. Это стало ударом для артистки. По некоторым данным, причиной смерти заместителя министра науки и высшего образования РФ стал сердечный приступ.

3 мая Гурцкая почтила его память. В его день рождения она выложила фото, на котором он заснят год назад за две недели до смерти. Также певица призналась, что скучает по возлюбленному.

«Сегодня твой день. Никогда не могла представить, что буду встречать его без тебя. Год назад, когда мы делали это фото, казалось, что счастливей нас нет никого. Судьба и небо решили иначе — и сегодня нет таких слов, которые бы смогли выразить, как мне тебя не хватает», — высказалась она.

Звезда подчеркнула, что очень любит мужа.