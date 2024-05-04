Диана Гурцкая показала фото мужа, сделанное за две недели до его смерти в самолете

Диана Гурцкая почти год назад пережила трагедию. Она лишилась своего самого близкого человека. Муж певицы Петр Кучеренко внезапно умер, когда находился в самолете за границей. Это стало ударом для артистки. По некоторым данным, причиной смерти заместителя министра науки и высшего образования РФ стал сердечный приступ.
3 мая Гурцкая почтила его память. В его день рождения она выложила фото, на котором он заснят год назад за две недели до смерти. Также певица призналась, что скучает по возлюбленному.
«Сегодня твой день. Никогда не могла представить, что буду встречать его без тебя. Год назад, когда мы делали это фото, казалось, что счастливей нас нет никого. Судьба и небо решили иначе — и сегодня нет таких слов, которые бы смогли выразить, как мне тебя не хватает», — высказалась она.
Звезда подчеркнула, что очень любит мужа.
Петр Кучеренко был главной любовью певицы. Фото: соцсети Дианы Гурцкой
На фото Кучеренко запечатлен за праздничный столом с тортом. Артистке поклонники выразили соболезнования. Многие отметили, что они были красивой парой. Ирина Безрукова, Марк Тишман, Катя Лель и другие селебрити поддержали звезду в трудный момент.
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Напомним, что Гурцкая растит 16-летнего сына Константина. Она первое время после похорон супруга не появлялась на публике. Артистка потом снова стала выступать на сцене. С мужем она была в браке больше 20 лет. Иногда Кучеренко сопровождал ее на мероприятиях.