Сын Вячеслава Зайцева не пришел к нему на могилу в годовщину смерти

Накануне, 30 апреля, близкие известного модельера Вячеслава Зайцева и поклонники его таланта отмечали скорбную дату. Исполнился ровно год со дня смерти кутюрье.

В этот день они собрались у могилы мэтра, чтобы почтить его память. из родных Вячеслава Зайцева на кладбище присутствовала только его любимая внучка Маруся.

Сын же Вячеслава Зайцева Егор не пришел на могилу отца в памятный день. Как выяснилось, у него серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас Егор Зайцев проходит лечение в клинике.

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