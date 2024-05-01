Сын Вячеслава Зайцева не пришел к нему на могилу в годовщину смерти

Вячеслав Зайцев. Фото: Global Look Press

30 апреля исполнился ровно год со дня смерти известного модельера Вячеслава Зайцева.

Накануне, 30 апреля, близкие известного модельера Вячеслава Зайцева и поклонники его таланта отмечали скорбную дату. Исполнился ровно год со дня смерти кутюрье.

В этот день они собрались у могилы мэтра, чтобы почтить его память. из родных Вячеслава Зайцева на кладбище присутствовала только его любимая внучка Маруся.

Сын же Вячеслава Зайцева Егор не пришел на могилу отца в памятный день. Как выяснилось, у него серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас Егор Зайцев проходит лечение в клинике.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Сын Вячеслава Зайцева Егор. Фото: Global Look Press

Стоит отметить, что могилу Вячеслава Зайцева к годовщине его смерти привели в идеальный порядок. Она в идеальном состоянии, украшена цветами.

Напомним, Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года, ему было 85 лет. Мэтр похоронен на Жегаловском кладбище подмосковного города Щелково.

По материалам MK.RU

Читайте также