Сын Вячеслава Зайцева не пришел к нему на могилу в годовщину смерти

Накануне, 30 апреля, близкие известного модельера Вячеслава Зайцева и поклонники его таланта отмечали скорбную дату. Исполнился ровно год со дня смерти кутюрье.
В этот день они собрались у могилы мэтра, чтобы почтить его память. из родных Вячеслава Зайцева на кладбище присутствовала только его любимая внучка Маруся.
Сын же Вячеслава Зайцева Егор не пришел на могилу отца в памятный день. Как выяснилось, у него серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас Егор Зайцев проходит лечение в клинике.
Сын Вячеслава Зайцева Егор. Фото: Global Look Press
Стоит отметить, что могилу Вячеслава Зайцева к годовщине его смерти привели в идеальный порядок. Она в идеальном состоянии, украшена цветами.
Напомним, Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года, ему было 85 лет. Мэтр похоронен на Жегаловском кладбище подмосковного города Щелково.
По материалам MK.RU