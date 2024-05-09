Василий Ливанов о смерти актера Виталия Соломина: «Он загнал себя, перегрузил»

Виталий Соломин играл в театре, а также снимался в кино. В апреле 2002 года у него случился инсульт. Актера унесли со сцены, когда шел спектакль «Свадьба Кречинского». Он лежал в коме в больнице. Спустя месяц артист умер.

Многие до сих пор не могут поверить, что Соломин так рано ушел из жизни. Ему было всего 60 лет. В интервью Василий Ливанов раскрыл настоящую причину смерти друга. Он уверен, что Виталий Мефодьевич просто слишком много работал, так как хотел заработать больше денег, не жалея себя. Все силы Соломин отдавал сцене и кино.