Василий Ливанов о смерти актера Виталия Соломина: «Он загнал себя, перегрузил»
Виталий Соломин умер в 60 лет. Фото: Global Look Press
Актер Василий Ливанов заявил, что Виталий Соломин надорвался в попытке заработать денег для семьи.
Виталий Соломин играл в театре, а также снимался в кино. В апреле 2002 года у него случился инсульт. Актера унесли со сцены, когда шел спектакль «Свадьба Кречинского». Он лежал в коме в больнице. Спустя месяц артист умер.
Многие до сих пор не могут поверить, что Соломин так рано ушел из жизни. Ему было всего 60 лет. В интервью Василий Ливанов раскрыл настоящую причину смерти друга. Он уверен, что Виталий Мефодьевич просто слишком много работал, так как хотел заработать больше денег, не жалея себя. Все силы Соломин отдавал сцене и кино.
«Он загнал себя, перегрузил. И не только работой, они с супругой Машейтогда купили дачу. Начали перестраивать старый дом, Виташа мечтал сделать себе кабинет. Плюс преподавал, снимался, играл в театре. И надорвался в попытке заработать денег для семьи.
Он и в «Зимней вишне» Масленникова пошел сниматься в роли Вадима Дашкова исключительно для заработка, хотя там был слабый сценарий и все в этом фильме ему не нравилось. В результате Соломин очень многое привнес на съемочную площадку», — поделился Ливанов с «АиФ».
Примечательно, что знакомство Ливанова с Соломиным случилось в 1979 году. Это произошло во время съемок сериала о детективе Холмсе и докторе Ватсоне. Василий Борисович не скрывает, что уже тогда осознал, что встретил преданного профессии человека. В итоге они стали настоящими друзьями.
Напомним, что Соломин состоял в браке два раза. Его возлюбленная Мария Леонидовна родила от него двоих детей, Анастасию и Елизавету. Старшая дочка пошла по его стопам и стала актрисой.