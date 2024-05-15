Роман Костомаров намерен пробежать полумарафон в Москве: «Через годик»

47-летний фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, лишившийся конечностей, рассказал о том, что ему хочется принять участие в полумарафоне. И не так, что просто есть желание — он намерен осуществить свою задумку в реальности, возможно, в следующем году.

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Речь идет о возможности участия спортсмена в акции «Забег.рф». В этом году полумарафон в Москве запланирован на 19 мая.

«Хотя я и фигурист, но любой вид спорта не обходится без бега, это фундамент любого спортсмена, он делает тебя сильнее и выносливее <…> С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик», — сказал Роман Костомаров.

Костомаров признается, что тренировки даются ему тяжело, но он не намерен отступать. Посещение спортивного зала, безусловно, стало более сложным, чем раньше, но он не собирается прекращать тренировки, сообщает РИА Новости.

Несмотря на все трудности, фигурист продолжает выходить на лед. Роман Костомаров принял участие в ледовом шоу Ильи Авербуха.

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