В Санкт-Петербурге лишившийся конечностей Роман Костомаров исполнил номер на льду

В Санкт-Петербурге олимпийский чемпион Роман Костомаров в очередной раз показал свое упорство. На шоу Ильи Авербуха спортсмен, несмотря на потерю конечностей, даже станцевал на льду.

Костомаров вместе с Авербухом катался под композицию «Музыка нас связала» группы «Мираж», а в конце номера они обнялись.

Фигурист Алексей Ягудин представил свою программу в «Ледовом дворце» под музыкальное сопровождение Костомарова. Он исполнил песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Это выступление было частью концерта «Любимые песни о главном», посвященного Дню Победы и прошедшему Дню труда.

Костомаров признается, что скучает по выступлениям, но пока не может кататься, как это было раньше. Он усердно работает над восстановлением своей формы. Ранее стало известно о том, что Александра Трусова в Чебоксарах упала во время исполнения фирменного четверного лутца.

Источник: spb.mk.ru.