Красноярский Роспотребнадзор дал рекомендации, как дольше не уставать в огороде

В красноярском Роспотребнадзоре научили правильно открывать дачный сезон, чтобы после работы в огороде чувствовать себя хорошо — избежать переутомления и сильной усталости.

Специалисты не рекомендуют обходиться без резких движений и чрезмерных нагрузок. Они могут спровоцировать скачок давления. Перед выходом в огород следует сделать легкую разминку — наклоны, повороты, растяжка.

Если есть возможность, работайте на грядке сидя, используя скамейку или складной стульчик. Когда требуется наклониться, лучше присесть на корточки.

Не стоит наполнять ведра и лейки водой до краев, для транспортировки тяжестей нужно использовать тачку.

Красноярцам также важно помнить о том, что необходимо осматривать себя, чтобы вовремя обнаружить клеща. Работая на солнце, следует использовать крем с SPF-защитой. В огороде с полудня и до 16 часов нужно работать в светлой одежде.

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Источник: gornovosti.ru.