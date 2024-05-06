Агроном из Новосибирска научила выводить муравьев с участка с помощью яйца и бора

Многие владельцы дачных участков сталкиваются с проблемой избытка муравьев на своей земле. Однако перед началом борьбы с этими насекомыми стоит обратить внимание на то, что они играют важную роль в поддержании здоровья почвы. Муравьи рыхлят землю, делая ее более плодородной, участвуют в ряде важных процессов и помогают контролировать популяцию других вредителей. Об этом рассказала новосибирский агроном Людмила Шубина.

Но если муравьев становится слишком много, вы не хотите использовать химические средства, можно попробовать ядовитую приманку с бором. Для ее приготовления нужно измельчить несколько вареных яичных белков, добавить к ним половину чайной ложки борной кислоты и такое же количество сахара. Затем положите немного муки и сформируйте маленькие шарики размером меньше горошины. Их следует разложить возле муравейника.

Также можно залить его кипятком или посыпать горячей золой, однако борная кислота окажется гораздо более эффективным средством, научила сибирский специалист.

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Источник: ngs.ru.