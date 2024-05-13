Многодетная мать Чижевская из Казани отправила мужа в клинику

Многие думали, что после конфликта 54-летняя Айсылу Чижевская оставит своего 23-летнего супруга, который также является ее приемным сыном. Однако многодетная казанская мать приняла решение бороться за семью.

По словам Айсылу Чижевской, она узнала о зависимости Даниила, а также обнаружила его анкету на сайтах знакомств, где он предлагал свои услуги за вознаграждение. После обсуждения ситуации с мужем Айсылу решила не только сохранить брак, но и помочь парню преодолеть трудности.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

В социальных сетях появилось видео, где Даниил и Айсылу находятся в Казани, на территории республиканской психиатрической больницы имени Бехтерева. Хотя парень выглядит отдохнувшим, Чижевская убеждена, что у него есть «опасные привычки и тяжелая зависимость».

Сложность ситуации заключается в том, что пара мечтала о ребенке, Айсылу даже решилась на процедуру ЭКО.

У Айсылу есть многое, за что стоит бороться. Ее карьера в Москве идет в гору, вместе с молодым мужем они даже рассматривали возможность приобретения недвижимости в элитном поселке в Подмосковье. Стоимость жилья была весьма внушительной — от 100 до 170 миллионов рублей.

Видимо, пара все же решила идти по жизни вместе и дальше, пишет starhit.ru.

Напомним, подать на развод Айсылу Чижевская собиралась в начале мая. Она говорила, что не хочет нести ответственности за действия сына-мужа.

Читайте также:

Казанская многодетная мать Чижевская передумала разводиться с приемным сыном

Нюша и Игорь Сивов объявили о разводе